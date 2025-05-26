أسعار الذهب اليوم تسجل أرقامًا جديدةً وهذا سعر عيار 21 الآن في الصاغة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، وذلك عقب سلسلة من التذبذبات السعرية التي سيطرت على حركة المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع حالة الترقب التي تسود أوساط المستثمرين والمتعاملين في سوق الذهب المحلي، وسط متابعة حذرة للتطورات الاقتصادية العالمية وتوجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين السادس والعشرين من شهر مايو الجاري على النحو التالي داخل السوق المحلي:

سعر الذهب عيار 24: 5382.86 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر): 4710 جنيهات للجرام.

سعر الذهب عيار 18: 4038 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 14: 3133 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21): 37,640 جنيهًا.

وكان الذهب قد سجل ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد سعر عيار 21 بنسبة بلغت 3.85%، ما يعادل 175 جنيهًا للجرام. فقد بدأ تداولات الأسبوع عند مستوى 4540 جنيهًا، ليبلغ ذروته عند 4720 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 4715 جنيهًا للجرام، وهي مستويات تاريخية لم تسجل منذ شهور.

ويُعزى هذا التحرك الحاد إلى مجموعة من العوامل المحلية والدولية، أبرزها تزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن، في ظل التوترات الاقتصادية والتقلبات التي تشهدها أسواق المال العالمية.

أسعار الذهب اليوم عالميًا

أما بالنسبة لأسعار الذهب اليوم عالميًا فقد استمر المعدن الأصفر في اتجاهه التصاعدي، حيث سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا بنسبة 4.8% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى عند 3366 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتحت تداولات الأسبوع عند 3215 دولارًا، قبل أن تختتم الأسبوع عند 3358 دولارًا.