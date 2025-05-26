«سر التتبيلة والتسوية» هنا عندنا طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل.. زي الجاهزة بالظبط

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل لأطفالهم أو للضيوف مثل طعم ورائحة الكفتة التي تحضر في المحلات بمكونات معدل تكلفتها متوسط سوف نقدمها لجميع السيدات التي دائماً ترغب بتحضير أشهى الوصفات بدلاً من شرائها، ولكن كان العائق أمامها هي معرفة المقادير المناسبة لعمل صينية الكفتة وهذا ما سوف نعرفه الآن ونوضحه لها من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

تحضير كفتة الحاتي في المنزل سهل جدا، ولكن ينبغي عليك معرفة المكونات الصحيحة بالمقادير المظبوطة لإعدادها.

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم بنسبة دهون 20% أو لحم ضأن.

ملح.

فلفل أسود.

تفل بصلة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة بيكنج بودر.

كيس خلطة مشويات.

خطوات تحضير كفتة الحاتي

يتم فرم البصل جيداً ثم عصره لاستخراج الماء منه.

احتفظ بماء البصل جانباً، لاستخدامه أثناء تشكيل الكفتة

يمكن إضافة القليل من الطماطم المبشورة إلى ماء البصل لإضافة نكهة مميزة.

يتم تتبيل اللحم بالملح والفلفل الأسود وخلطة المشويات والنشا والبيكنج بودر.

تعجن الخليط جيداً حتى تظهر خيوط بيضاء، مما يدل على تماسك المكونات.

يوضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة لضمان تماسك الكفتة.

تشكل الكفتة عن طريق غمس اليدين في ماء البصل وتشكيلها على هيئة أصابع أو الشكل المرغوب به.

تدخل الكفتة إلى فرن ساخن جداً بدرجة حرارة عالية، للحصول على لون مشوي مميز.

تسخن قطعة فحم حتى تشتعل وتوضع في منتصف الصينية على ورق فويل.

ثم يضاف نسبة قليلة من الزيت فوق الفحم وتغطى الصينية فوراً، لضمان امتصاص الكفتة لنكهة الفحم.

أسرار نجاح كفتة الحاتي