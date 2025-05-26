«هنايا لكل الجزائريين».. طريقة الحصول على بطاقة الفلاح في الجزائر 2025.. اعرف الخطوات!

هناك الكثير من المساعدات التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين وذلك بهدف مساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية الموجوده في الفترة الحالية ومن ضمن هذه المساعدات هي بطاقة الفلاح التي يمكن الحصول عليها الان بكل سهوله دون الحاجه للذهاب الى المكاتب الحكومية وهذا بالفعل توفيرا وتسهيلا على المواطنين وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بها.

طريقة الحصول على بطاقة الفلاح في الجزائر 2025

قد قامت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بدولة الجزائر بنشر جميع التفاصيل الخاصه بطريقه الحصول على بطاقة الفلاح والاستفادة من جميع المميزات الخاصة بها وخطوات التسجيل بشكل الكتروني تكون كالتالي:

الذهاب للموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية .

ثم بعد ذلك سوف تجد العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكنك الاختيار من بينها قم باختيار بطاقة الفلاح الرقمية.

بعدها العديد من الخيارات الأخرى قم بالضغط على زر استخراج البطاقة.

ثم بعدها يجب عليك كتاب جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ويجب التأكد من صحتها.

ثم بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الطلب وسوف يتم دراسة طلبك من قبل الوزارة والرد عليك بالقبول أو الرفض.

الشروط المطلوبة الحصول على بطاقة الفلاح في الجزائر 2025

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر لكي تستطيع الحصول على بطاقة الفلاح في الجزائر لعام 2025 والجدير بالذكر انه يمكن التسجيل في هذه المنحة للحصول على البطاقة عن طريق الذهاب الى مديرية الفلاحة التابع لها الشخص المتقدم بدلا من التسجيل الإلكتروني وتتمثل الشروط المطلوبة في التالي: