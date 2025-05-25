عبر موقع mof.gov.iq استعلم عن رواتب المتقاعدين بالعراق وموعد صرف راتب شهر يونيو 2025

عمليات بحث مكثفة من قبل المتقاعدين في العراق حول موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 وكيفية الاستعلام عنها، وهذا بالتزامن مع انتشار الكثير من الأخبار حول وجود زيادة جديدة في الرواتب بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وعليه قد أعلنت وزارة المالية العراقية عن عدم صحة تلك الأخبار ولا يوجد وجود زيادات استثنائية بمناسبة عيد الأضحى، وخلال هذا المقال نوافيكم تفاصيل رواتب الشهر الجديد للمتقاعدين بالعراق.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

أصبح من السهل الآن استعلام المتقاعدين بالعراق عن راتبهم بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية باتباع الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلي الموقع الرسمي لوزارة المالية.

تحديد أيقونة خدمة الاستعلام عن راتب المتقاعدين.

يتم إضافة البيانات الشخصية للمستعلم “الرقم التقاعدي، الرقم الوطني”.

تحديد المحافظة التي ينتمي لها المتقاعد.

النقر على زر استعلام حتى تظهر تفاصيل الراتب التقاعدي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025

قررت وزارة المالية العراقية موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025، والذي جاء في اليوم الأول من شهر يونيو، ويمكن تغير هذا اليوم في حالة تصادفه ليوم عطلة رسمية في البلاد، حيث يتم ترحيله لليوم التالي.

شروط الحصول على راتب التقاعد في العراق

حتى يمكن لجميع المتقاعدين الحصول على رواتبهم لابد من توافر الشروط التالية وهي كالتالي: