غنوا غنوا يا اطفال .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 اغاني طول اليوم على جميع الأقمار الصناعية

هناك الكثير من قنوات الاطفال المميزة التي انتشرت مؤخرا على شاشة التلفزيون وقناة طيور الجنة تعتبر أشهر وأبرز هذه القنوات التي يستمتع بها الأطفال منذ سنوات طويلة ويثق بها اولياء الامور بشكل كبير للغاية حيث انها تقدم محتوى مميز وتقوم إدارة القناة باستمرار بتحديث بيانات التردد الخاص بها لكي تظل بجوده عاليه لجميع المتابعين وفيما يلي سنوضح لكم احدث تردد للقناة.
تردد قناة طيور الجنة 2025
قد ظهرت قناة طيور الجنة منذ عدة سنوات وحازت على مكانه كبيره ومميزه بين اولياء الامور وما زالت محتفظة بهذه المكانة حتى وقتنا الحالي على الرغم من انتشار الكثير من قنوات الاطفال الاخرى بشكل كبير ويمكنكم استقبال هذه القناة بجودة عالية عبر بيانات التردد التالية:
تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 11393
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
استقبل تردد قناة طيور الجنة 2025 عرب سات
- التردد: 11310
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
خطوات استقبال قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز
بعد معرفة جميع بيانات التردد الخاص بطيور الجنة يمكن الان لجميع الأشخاص للاستمتاع بها بوضوح وعلى مدار ال 24 ساعة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب فتح جهاز التلفاز ثم بعد ذلك الضغط على زر الاعدادات الخاصه بالرسيفر.
- بعدها يجب عليكم الضغط على زر التركيب اليدوي أو إضافة قناة جديدة.
- بعد ذلك سيظهر لك تحديد القمر الصناعي قم باختيار المناسب لك.
- ثم بعد ذلك كتابة جميع بيانات التردد الخاص بالقناة والتي قمنا بتوضيحه لكم سابقا بعدها.
- ثم الضغط على زر البحث والانتظار عدة ثواني حتى تظهر لكم قناة طيور الجنة وبعدها الضغط على زر الحفظ.