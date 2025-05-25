غنوا غنوا يا اطفال .. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2025 اغاني طول اليوم على جميع الأقمار الصناعية

هناك الكثير من قنوات الاطفال المميزة التي انتشرت مؤخرا على شاشة التلفزيون وقناة طيور الجنة تعتبر أشهر وأبرز هذه القنوات التي يستمتع بها الأطفال منذ سنوات طويلة ويثق بها اولياء الامور بشكل كبير للغاية حيث انها تقدم محتوى مميز وتقوم إدارة القناة باستمرار بتحديث بيانات التردد الخاص بها لكي تظل بجوده عاليه لجميع المتابعين وفيما يلي سنوضح لكم احدث تردد للقناة.

تردد قناة طيور الجنة 2025

قد ظهرت قناة طيور الجنة منذ عدة سنوات وحازت على مكانه كبيره ومميزه بين اولياء الامور وما زالت محتفظة بهذه المكانة حتى وقتنا الحالي على الرغم من انتشار الكثير من قنوات الاطفال الاخرى بشكل كبير ويمكنكم استقبال هذه القناة بجودة عالية عبر بيانات التردد التالية:

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

استقبل تردد قناة طيور الجنة 2025 عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

خطوات استقبال قناة طيور الجنة على جهاز التلفاز

بعد معرفة جميع بيانات التردد الخاص بطيور الجنة يمكن الان لجميع الأشخاص للاستمتاع بها بوضوح وعلى مدار ال 24 ساعة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: