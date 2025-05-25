زقفة نطه.. تردد قناة كراميش 2025 اولادك هيفرحوا بيها جدا طول اليوم.. استقبليها دلوقت

قناة كراميش من قنوات الاطفال المميزه للغايه التي تسعى إلى إسعاد الاطفال واشغالهم عن ربات البيوت وليس ذلك فقط بل تقدم محتوى رائع ومميز للغاية يجمع بين الترفيه والتعليم حتى لا يشعر الاطفال بالملل وفي نفس الوقت يكتسبون بعض العادات والاستفادة من الجزء الخاص بالتعليم وفيما يلي سوف نوضح لكم احدث تردد لقناة كراميش 2025 لاستقبالها باشارة قوية على جهاز التلفاز.
تردد قناة كراميش للاطفال 2025
يمكن بكل سهولة لاولياء الامور لاستقبال قناة كراميش لكي يستمتع بها أطفالهم على مدار اليوم بإشارة قوية على مختلف الاقمار الصناعية عبر بيانات التردد التالية:
تردد قناة كراميش 2025 على النايل سات
- تردد القناة: 11430.
- الاستقطاب: عمودي.
- الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة كراميش 2025 على العرب سات
- تردد القناة: 11390.
- الاستقطاب: عمودي.
- الترميز: 27500.
- الجودة: SD.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
خطوات استقبال قناة كراميش باشارة قوية 2025
بعد معرفة بيانات التردد على مختلف الأقمار الصناعية يمكنك الآن بكل سهولة استقبال قناة كراميش للاستمتاع بها على مدار ال 24 ساعه بجوده عالية في الصوت والصورة ووضوح بدون تشويش أو تقطيع وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:
- كل ما عليكم فعله أولا هو الذهاب الى قائمة الاعدادات الخاصه بالرسيفر.
- بعدها اختيار اضافة قناة جديدة.
- اختيار القمر الصناعي المناسب لك سواء كان العرب سات أو القمر الصناعي نايل سات.
- ثم بعد ذلك كتابة جميع البيانات الخاصة تردد قناة كراميش بشكل صحيح كما وضحتها لكم سابقا.
- ثم بعد ذلك الضغط على زر البحث والانتظار حتى تظهر القناة ثم الضغط على زر الحفظ.