هتخلص كل حاجة بموبايلك.. فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 التسجيل والشروط المطلوبة

فتح حساب في بنك الخرطوم اصبح من الأمور السهلة والبسيطة للغاية في الفترة الحالية وخاصة مع التطور التكنولوجي الكبير وإطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية والرقمية المميزة التي تسهل وتيسر على جميع المواطنين في أي وقت وفي أي مكان وقد قام بنك الخرطوم بالتوضيح أنه يمكن فتح حساب بشكل الكتروني وفيما يلي سوف نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

يمكن الآن بكل سهولة إذا كنت مواطن سوداني فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل الكتروني عبر اتباع خطوات سهله وبسيطه للغايه والتي تتمثل في التالي:

الذهاب الى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ب بنك الخرطوم

ثم بعد ذلك يجب عليك اختيار اللغه المناسبه التي ستظهر أمامك لاستكمال باقي خطوات التسجيل.

ثم الضغط على زر انشاء حساب جديد وكتابه جميع البيانات بشكل صحيح.

بعدها سوف تجد في القائمة الرئيسية خانه فتح حساب جديد قم بالضغط عليها.

ثم بعدها اختيار الحساب المناسب وبعدها كتابة جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح ورفع الأوراق والمستندات.

ثم الضغط على زر تسليم الطلب حتى تقوم الجهات المختصة لدراسته.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2025

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها أولا لكي يستطيع المواطن فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل الكتروني 2025 وهذه الشروط تتمثل في التالي: