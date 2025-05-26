الرابط من هنا.. خطوات استخراج نتائج طلاب الكويت 2025 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يهتم العديد من أولياء الأمور الفترة الماضية بالتعرف على موعد إعلان نتائج طلاب الكويت 2025 لكافة المراحل الدراسية التعليمية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالكشف عن ظهور النتيجة في بعض من المدارس بأغلب المحافظات ومن المنتظر بأن يتم الإعلان عنها في باقي المدارس كحد أقصى خلال الأسبوع الاول من شهر يونيو المقبل، ويتم الإعلان عنها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة وعبر تطبيق سهل أيضا.

الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2025

كشفت بعض من المصادر والجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم الكويتية، أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الطلاب إلكترونيا وذلك دون التوجه إلى مقر المدرسة، ويكون ذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

من ثم يتم تسجيل الدخول.

كتابة كل من الاسم وكلمة المرور.

النقر على القائمة الرئيسية.

ثم يتم اختيار قسم النتائج.

تحديد العام الدراسي والمرحلة التعليمية.

اختيار المنطقة التابع لها الطالب.

إدخال كل من الرقم المدني للطالب أو رقم الجلوس الخاص به.

أخيرا انقر على زر عرض، وانتظر ثواني لتظهر أمامك كافة التفاصيل.

رابط الاستعلام عن نتيجة الطلاب عبر تطبيق سهل بالكويت

قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بطرح تطبيق سهل من أجل استخراج النتائج بكل سهولة ويكون ذلك عبر اتباع عدد من النقاط وتمثلت كما يلي: