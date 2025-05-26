“حساب جديد خلال ثواني” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 والشروط المطلوبة

زاد البحث مؤخرا للتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025 والشروط المطلوبة، وجاء ذلك تزامنا مع طرح البنك عدد من الخدمات التي تمكن العملاء المقيمين والمغتربين من إنشاء حساب إلكتروني دون عناء الذهاب لأي فرع من فروع البنك، حيث أنه يمكن الاستفادة عبر تلك الخدمة من كافة المعاملات المصرفية المالية وأبرزها تحويل الاموال محليا ودوليا.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين بالرقم الوطني 2025

حدد بنك الخرطوم عدد من الخطوات اللازمة التي تمكن العملاء من فتح الحساب من أي وقت وأي مكان بالرقم الوطني ويكون ذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي:

الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

من ثم يتم اختيار لغة عربي أو إنجليزي.

بعد ذلك تحديد نوع الحساب جاري أو توفير.

ثم يتم إدخال البيانات الشخصية بشكل دقيق.

عليك الآن إرفاق المستندات اللازمة PDF.

الموافقة على الشروط والضوابط المحددة.

الضغط على زر إنشاء حساب وإرسال الطلب.

أخيرا ستحصل على رسالة بنكية بها رقم الحساب الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025

يوجد بعض من شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم 2025 وتمثلت أبرزها كما يلي: