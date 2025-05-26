“إلكترونياً” رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2025 الترم الثاني عبر moe.edu.kw

يعتبر رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني 2025 الترم الثاني من أكثر ما يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور الفترة الماضية، جاء ذلك تزامنا مع إعلان النتائج في عدد من المدارس على مستوى الدولة ولذلك يترقب الجميع ميعاد ظهور النتيجة رسميا، حيث طرحت وزارة التربية والتعليم الكويتية خدمة استخراج النتائج عبر الموقع الرسمي الإلكتروني التابع للوزارة.

رابط الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه يمكن الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2025 الترم الثاني وذلك عبر اتباع بعض من الخطوات التي تمثلت كما يلي:

ببدء الامر عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية.

كتابة الاسم وكلمة المرور والضغط على خانة تسجيل الدخول.

من ثم يتم النقر على القائمة الرئيسية، ثم اختيار خانة النتائج.

بعد ذلك يتم تحديد العام الدراسي وهو 2024/2025.

إدخال الرقم المدني ورقم التسلسل، وتحديد الترم الثاني

أخيرا قم بالنقر على زر عرض النتيجة وانتظر ثواني لتظهر التفاصيل.

موعد إعلان نتائج طلاب الكويت 2025 للفصل الثاني

في سياق متصل، فقد كشفت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، بأنه من المنتظر بأن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2025 خلال الفترة القليلة المقبلة وبالتحديد خلال أول أسبوع من شهر يونيو القادم للعام الحالي 2025، حيث ارتفعت نسبة النجاح لهذا العام بشكل واضح مقارنة بالسنوات الماضية، ويذكر إن الوزارة قامت بتفعيل رابط الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.