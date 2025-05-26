“نتيجتك من هنا” رابط الإستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2025 بالرقم المدني للفصل الثاني

يبحث الطلاب بالوقت الحالي عن رابط الإستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2025 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، جاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من أداء الاختبارات الفترة الماضية، لذلك يترقب جميع أولياء الأمور موعد ظهور نتائج الطلاب للتعرف على مستوى الأبناء ومتابعتهم أول بأول، حيث يمكن التعرف على النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الكويتية وايضا عبر الذهاب للمدرسة التابع بها.

رابط الإستعلام عن نتائج طلاب الكويت 2025

حددت وزارة التربية والتعليم الكويتية عدد من الخطوات اللازمة التي يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباعها للتعرف على النتيجة كاملة، وذلك عبر النقاط المقبلة:

أولا: يتم الدخول على رابط موقع وزارة التربية الكويتية.

ثانيا: من ثم يتم تحديد المرحلة في الصفحة العمومية.

ثالثا: بعد ذلك يتم كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب.

رابعا: ثم يتم كتابة رقم تسلسل الطالب بشكل صحيح.

أخيرا: انقر على زر عرض، وانتظر لتظهر أمامك تفاصيل النتيجة بالدرجات لكافة المواد الدراسية.

موعد إعلان نتائج طلاب الكويت 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت، بأنه من المنتظر بأن يتم الإعلان عن نتيجة الكويت خلال الأسبوع الاول من شهر يونيو المقبل لعام 2025، ويأتي ذلك فور الانتهاء بشكل رسمي من عملية التدقيق والمراجعة ورصد الدرجات للأوراق الامتحانية التي تستغرق بعض الوقت وذلك لضمان حصول الطلاب على حقوقهم ودرجاتهم بالكامل، فيما توفر الوزارة إمكانية الحصول على النتيجة عبر الموقع الرسمي فور إعلانها رسميا.