بوابة الأزهر الشريف” موعد إعلان نتيجه الصف الاول الاعدادي الازهري 2025 وخطوات الاستعلام عنها

يترقب أولياء الأمور موعد إعلان نتيجه الصف الاول الاعدادي الازهري 2025 الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، فقد جاء فور الانتهاء من أداء الامتحانات خلال منتصف شهر مايو الحالي 2025، فيما كشفت بعض من المصادر الرسمية في الأزهر الشريف موعد ظهور النتيجة التي من المتوقع بأن تستغرق فترة تصل إلى أسبوعين تقريبا من انتهاء الاختبارات، ولذلك نقدم لكم السطور الآتية ميعاد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عنها فتابعونا.

موعد نتيجه الصف الاول الاعدادي الازهري 2025

اشارت بعض من المصادر الرسمية في الأزهر الشريف بأنه من المتوقع بأن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الازهري الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025 خلال الفترة القادمة وبحد أقصى نهاية الشهر الحالي، فيما بدأت بالفعل اللجان الكنترولية بالمراجعة والتصحيح والتدقيق وذلك فور الانتهاء من الامتحانات في الموعد الموعد، وبعد ذلك فسيتم البدء بالفعل في رصد الدرجات لكافة المواد الدراسية ليتم إعلانها عبر القنوات الرسمية.

استخراج نتائج الصف الأول الإعدادي الأزهري 2025 الترم الثاني

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الأول الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2025 من خلال اتباع عدد من الخطوات التي جاءت على النحو التالي: