“متاح من هنا” رابط الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يهتم العديد من الطلاب وأولياء الامور بالتعرف على رابط الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025، ويأتي ذلك في إطار الاستعداد جيدا لموعد بدء الامتحانات النهائية المحدد لها بد من يوم 15 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل والتي تكون لكافة الشعب سواء شعبة علمي أو شعبة أدبي وفقا للجدول الرسمي المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر.

رابط الإستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التعليم المصرية، بأنه يمكن الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة لعام 2025 إلكترونيا عبر اتباع عدد من النقاط التي تمثلت على النحو الآتي:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

من ثم يتم تسجيل الدخول للموقع.

يتم الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد.

بعد ذلك يتم اختيار القائمة الرئيسية.

النقر على خانة الاستعلام عن رقم الجلوس.

ثم يتم الضغط على خانة استعلام.

أخيرا انتظر قليلا لتظهر أمامك كافة البيانات التي تكون خاصة برقم الجلوس.

موعد إعلان أرقام الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

في سياق متصل، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني في مصر، بأنه من المتوقع إعلان أرقام الجلوس بشكل رسمي خلال الفترة القليلة المقبلة وذلك عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث يكون ذلك تزامنا مع توزيع وطرح كافة النسخ الورقية للأرقام في جميع المدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وبذلك سيتمكن كافة الطلاب من الحصول على رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية إلكترونيا أو عبر المدرسة التابع لها.