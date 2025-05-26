بالاسم.. رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول فور إعلانها

نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول تمثل مرحلة فاصلة في حياة الطلبة، حيث تعد هذه النتائج بمثابة البوابة للانتقال إلى التعليم المتوسط، ما يجعلها محط أنظار آلاف الطلاب وأولياء الأمور في عموم المحافظات العراقية.

ترقب إعلان نتائج الصف السادس في العراق 2025

تشهد الأيام الحالية حالة من الترقب الواسع مع اقتراب موعد إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول، وذلك بعد انتهاء الامتحانات النهائية وانطلاق عمليات التصحيح ومراجعة الدفاتر الامتحانية، وتحرص وزارة التربية على نشر النتائج فور اعتمادها، سواء عبر المدارس أو من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية، لضمان الشفافية والدقة في عرض الدرجات.

طرق الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق

حرصًا على التسهيل على الطلبة وذويهم، وفرت وزارة التربية العراقية أكثر من وسيلة للاستعلام عن النتائج بمجرد صدورها:

زيارة المدرسة التي ينتمي إليها الطالب، حيث يتم تعليق القوائم داخل المدرسة.

متابعة إعلانات مديريات التربية على مواقع التواصل أو عبر المواقع الرسمية لكل محافظة.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية،واتباع الخطوات الآتية:

إدخال البيانات المطلوبة (اسم الطالب، رقم الجلوس، المحافظة).

الضغط على زر “استعلام” لمشاهدة النتيجة.

تعرض النتائج غالبًا بحسب الاسم أو رقم الجلوس، مما يسهل عملية البحث والوصول للمعلومة بدقة.

خطوات تقديم الاعتراض على النتائج

إذا شعر الطالب أو ولي أمره بوجود خلل أو نتيجة غير دقيقة، يمكن تقديم طلب اعتراض رسمي باتباع الخطوات التالية: