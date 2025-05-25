“استشهاد حليمة وفخ للخائن” تــابع مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس حقة 193 على تردد قناة ATV والفجر الجزائرية

كُشف في الإعلان الترويجي للحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان، بعض الأحداث المشوقة والتاريخية، ناهيك عن أن المسلسل تضمن الكثير من الأحداث الجديدة ما بين إصابة حليمة وتوقعات بإستشهادها في الحلقة الجديدة، بالإضافة إلى كشف الخائن في قلبية عثمان والقضاء عليه، مع هجوم ناري من السيد عثمان والقضاء على العدو البيزنطي الذي أثار غضب عثمان ومحاربيه، فيما يلي مواعيد بث الحلقة الجديدة من المسلسل وتردد القنوات الفضائية الناقلة.

مواعيد بث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 193

أما عن المواعيد التي يتم فيها بث الحلقة 193 من مسلسل المؤسس عثمان، فجاءت على النحو الأتي:-

تُعرض الحلقة يوم الأربعاء من كل أسبوع في تماما الساعة الثامنة بتوقيت تركيا تقريبًا.

فيما يتم بث الحلقات الساعة التاسعة بتوقيت مصر على قناة ATV التركية.

كما تُعاد الحلقات مترجمة إلى العربية يوم الخميس الساعة الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية.

ويمكنك متابعة الحلقات غير مترجمة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي كذلك.

تردد قناة ATV التركية

يمكنك متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV التركية، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي نايل سات.

ترددها 10796.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية

ويمكنك متابعة الحلقات على قناة الفجر الجزائرية لتكون مترجمة إلى اللغة العربية، بناءً على ما يأتي:-