رابط فعال.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور ظهورها

ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام القليلة الأخيرة حول نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025 على مستوى المحافظات المصرية، وهذا بالتزامن مع انتهاء الاختبارات للمرحلتين منذ فترة وجيزة، فالجميع يعيشون حالة من القلق والتوتر الشديد في انتظار النتائج، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وعليه سنوافيكم كافة التفاصيل الأخيرة التي تتعلق بهذا الأمر فتابعونا.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

بدأت اختبارات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني من الفترة 14 مايو إلى 21 مايو الجاري، وبعدها على الفور بدأت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة في كل اللجان على مستوى الجمهورية، وهذا استعداداً للإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن، والجدير بالذكر تتم تلك المهام تحت توصيات شديدة من قبل الأزهر الشريف لتتم بدقة عالية وشفافية عالية حتى لا يقع أي ظلم على أي طالب ويحصل على حقه من الدرجات.

الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية الترم الثاني

إليكم الآن خطوات استخراج نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، والتي تتم من خلال اتباع التالي: