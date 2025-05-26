سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025 اسعاد عيار 21 بالصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ وذلك بعد حدوث موجة من الارتفاعات التي شهدها السوق المحلي خلال الأيام الماضية، حيث يترقب المتعاملون في أسواق الذهب حركة الأسعار اليومية التي تتأثر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار عالميًا ومستوى العرض والطلب في السوق المصريون يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمدخرات والاستثمار طويل الأجل لدى الكثير من المصريين الذين يحرصون على متابعة الأسعار باستمرار.

سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025

وقد سجل الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 26 مايو 2025 نحو 5331.43 جنيه، في حين قد بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 4665 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل 3998.57 جنيه، ويعتبر الذهب من أهم السلع الاستثمارية التي يحرص عليها المصريون للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل وجود تقلبات في الأسواق المحلية والعالمية.

جدول أسعار الذهب اليوم

ننشر لكم بالتفصيل جدول أسعار الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 وفقًا لآخر التحديثات. وعلى الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 نحو 3311 دولارًا للأوقية،

العيار السعر بالجنيه المصري عيار 24 5331.43 عيار 21 4665 عيار 18 3998.57 الجنيه الذهب 37320 السعر العالمي للأوقية 3311 دولار

سعر الجنيه الذهب

وكان سعر الجنيه الذهب قد سجل اليوم الإثنين 26 مايو 2025 نحو 37320 جنيهًا، وهو السعر الرسمي المعلن من شعبة الذهب، ويعتبر الجنيه الذهب هو من الملاذات الآمنة التي يقبل عليها الكثيرون في السوق المصري. وعلى الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو 2025 نحو 3311 دولارًا للأوقية، وهذا يوضح حركة الأسعار في البورصات العالمية وتأثيراتها على السوق المحلي.