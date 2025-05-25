موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 والزيادة في يوليو

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، مؤكدة أن عمليات الصرف ستبدأ يوم 1-6-2025، مشيرة إلى أنه هو الموعد الرسمي المعتاد للصرف، حسب قانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لعام 2019، أي لم يتبق سوى أقل من 6 أيام للبدء في الصرف، حتى أن عمليات ضخ المستحقات المالية تكون من مختلف البنوك الحكومية وكافة فروع البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعليه فسنوضح لكم إجراءات الاستعلام عن المعاش وموعد تطبيق الزيادة السنوية المنوط بها خلال السطور التالية.

موعد زيادة المعاشات السنوية

وعن الزيادة السنوية للمعاشات، فأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تطبيق الزيادة القانونية المقررة على أصحاب المعاشات يتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد، وهو ما يوافق بداية شهر يوليو 2025، مشيرًا إلى نسبة الزيادة للمستحقين تبلغ نحو 15% حد أقصى، بالإضافة على أنه يتم العمل به وقت الإعلان عنها من قبل الجهة الحكومية المتمثلة في وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2025، وفقًا لما يأتي:-