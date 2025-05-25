الأهلي يسعي لحل أزمة نجم الفريق قبل مونديال كأس العالم للأندية

يواصل مسؤولو النادي الأهلي المصري إنهاء كافة الأمور الخاصة بمشاركة الفريق الأول بالنادي في بطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر اقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل حيث ويختتم الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل وذلك بمواجهة فريق فاركو في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

غياب وسام أبوعلي يثير أزمة للأهلي

يواجه فريق الأهلي مشكلة كبيرة في كأس العالم للأندية وذلك بسبب غياب نجمه المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي عن فترة الاستعداد للمونديال حيث يرتبط اللاعب بمباراتين مع منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 ويواجه منتخب فلسطين نظيره المنتخب الكويتي يوم 5 من شهر يونيو ثم يواجه يوم 10 يونيو منتخب عمان في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية وهذا سيؤثر بشكل مباشر على برنامج إعداد الأهلي للبطولة المرتقبة، خاصة أن فريق الأهلي سوف يبدأ استعداداته بمعسكر خارجي مع المدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو.

مباريات منتخب فلسطين تزيد من تعقيد الموقف

بناءً على هذه المواعيد، سوف يغيب وسام أبوعلي عن مباراة باتشوكا المكسيكي الودية التي من المقرر اقامتها يوم 8 من شهر يونيو كما لن يحضر معظم الإعداد للبطولة مع المدير الفني الإسباني الجديد للاهلي وهذا الأمر دفع النادي الأهلي للقيام بالتحرك بشكل عاجل ومحاولة إيجاد حل يمكن الفريق من الاستفادة بخدمات مهاجمه الفلسطيني في البطولة الهامة، خاصة أن اللاعب يُعد من الأوراق الهجومية الأساسية للفريق في الفترة الأخيرة، ويعتمد عليه الجهاز الفني بشكل كبير.

خطاب رسمي لحل الأزمة قبل المونديال

ووفقًا لمصدر في النادي الأهلي، فقد خاطب الأهلي مسؤولي الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أجل السماح للاعب بمغادرة معسكر منتخب بلاده عقب المباراة الأولى أمام الكويت. هذا التحرك جاء لضمان تواجد وسام أبوعلي مع الفريق خلال فترة الإعداد، خاصة أن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية تمثل فرصة كبيرة للنادي وللاعبين لتحقيق إنجازات جديدة .