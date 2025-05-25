نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق 2025 استعلم عنها بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية فور ظهورها

نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2025 من الكلمات التي يبحث عنها جميع الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، حيث يترقب الجميع الإعلان عن النتيجة للاطمئنان على الدرجات التي حصل عليها في المواد المقررة عليهم، وتحديداً بعد انتهاء فترة الاختبارات في 22 من مايو الجاري، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن بدأ مرحلة التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة منذ انتهاء الاختبارات لتعلن النتيجة في أقرب وقت أمام الجميع في المحافظات العراقية المختلفة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025

نظراً لأهمية تلك النتائج لدى الطلاب وأولياء أمورهم يتزايد البحث بقوة عن أخر المستجدات التي تطرأ حولها، وتهتم الوزارة بإصدار بيان رسمي لها يحمل كل ما هو جديد بخصوص النتيجة، حيث ستعلن النتيجة رسمياً بمجرد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، والتيستتم بدقة عالية تحت اشراف لجان مخصصة ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات، وسيتم رفع النتائج الكترونيا عبر موقع الوزارة الرسمي ليكون من السهل على الطلاب استخراج النتيجة ومعرفة درجات المواد.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق

حتى يتمكن الطلاب من معرفة نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بالعراق من خلال موقع وزارة التربية يجب اتباع الخطوات التالية: