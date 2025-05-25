أرقام هواتف وعناوين مقرات بعثة الحج السياحي المصرية بالسعودية

في إطار بدءموسم حج لهذا العام 1446هـ، تواصل وزارة السياحة والآثار في مصر جهودها المكثفة من أن يكون هناك اجراءات حج ميسّرة وآمنة ومتميزة لحجاج السياحة والتأكد من تلقيهم أفضل الخدمات، ويتواجد حاليًا كافة أعضاء لجان البعثة المصرية الرسمية للحج السياحي والتي تمثلت من الإدارة المركزية لشركات السياحة، واتم توزيعها على 21 لجنة تعمل على مدار الساعة.

جهود الوزارة لضمان راحة الحجاج

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة حريصة على وضع راحة وسلامة حجاج السياحة على رأس أولوياتها، كما اكد أن الوزارة تعمل على قدم وساق وبالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية وذلك من اجل تقديم كافة التسهيلات والخدمات المتكاملة لحجاج السياحة طوال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة.

مقرات بعثة الوزارة للحج السياحي

تم تحديد مقرات بعثة الوزارة للحج السياحي المتواجدة بالسعودية بعناية بحيث تكون قريبة من الأماكن التي فيها إقامة حجاج السياحة، حيث تتواجد في مكة المكرمة بفندقي مكارم أجياد والذي يتميز بقربه من الحرم المكي وهذا يسهل وصول الحجاج إليه، وفندق نسمات اليقين والذي يتواجد في شارع صدقي بمنطقة العزيزية بينما يتواجد مقر البعثة في المدينة المنورة بفندق كراون بلازا وهو بالمنطقة الجنوبية لقربه من الحرم النبوي الشريف.

أرقام هواتف للتواصل

تم تخصيص الوزارة أرقام هواتف من اجل لتواصل مع أعضاء البعثة ولاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة، بجانب ذلك تم إعلان عناوين مقرات هذه البعثة، وهي على النحو التالي:

مكة المكرمة

فندق مكارم أجياد – شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة (رقم الهاتف 00966506719982)

فندق نسمات اليقين – شارع صدقي بمنطقة العزيزية (رقم الهاتف 00966504972723)

المدينة المنورة