“الأمانة العامة توضح” هل الثلاثاء عطله رسمية العراق 2025؟ بجميع المحافظات وجدول العطلات الرسمية

يتساءل العديد من الأشخاص الساعات الماضية للتعرف على هل الثلاثاء عطله رسمية العراق 2025؟، جاء ذلك تزامنا مع تداول العديد من الأخبار والأنباء التي تفيد بوجود عطلة وإجازة رسمية يوم غدا الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 بالرغم إنها ليست ضمن قائمة العطلات الرسمية بالدولة، ولذلك فقد أعلنت الأمانة العامة تفاصيل تلك العطلة الرسمية من خلال بيان رسمي.

هل الثلاثاء عطله رسمية العراق 2025؟

أوضحت الأمانة العامة في العراق بأن يوم غدا الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 يكون عطلة رسمية بمناسبة تخليد ذكري استشهاد الإمام محمد الجواد عليه السلام، علما بأن تلك الإجازة تشمل كافة العاملين فيما عدا كل من العاملين في دوائر الخدمة وكذلك طلبة الامتحانات الوزارية.

قائمة جدول العطل الرسمية في العراق لعام 2025

تمثلت قائمة وجدول العطل الرسمية في دولة العراق للعام الحالي 2025 لتتمثل على النحو التالي: