“هنــا” رابط Bank of Khartoom فتح الحساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني داخل وخارج السودان وانت في مكانك في دقايق

يبحث المواطنين السودانيين عن طريقة فتح الحساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 بالرقم الوطني، جاء ذلك تزامنا مع إعلان البنك الفترة الماضية عن طرح عدد من الخدمات الإلكترونية أبرزها خدمة إنشاء حساب جديد من أي وقت ومكان دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك، كما أنه يمكن من خلال تلك الخدمة القيام بتحويل الأموال محليا أو دوليا وكذلك دفع وشراء الفواتير.

فتح الحساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

كشف بنك الخرطوم أنه يمكن فتح الحساب أونلاين للمقيمين في الدولة والمغتربين خارجها عبر بعض النقاط التي تمثلت كما يلي:

في البداية قم بالدخول على الرابط الرسممي موقع بنك الخرطوم.

من ثم يتم اختيار اللغة المناسبة، كذلك يتم تحديد نوع الحساب.

بعد ذلك الضغط على إنشاء حساب جديد، ثم كتابة البيانات الشخصية.

ثم يتم التأكد من صحة المعلومات المرفقة في الحقول الفارغة.

إدخال الأوراق اللازمة وتكون بصيغة pdf، ثم انقر متابعة.

الموافقة على الشروط، ثم الضغط على إرسال الطلب.

أخيرا ستحصل فيما بعد على رسالة بنكية بها رقم حسابك الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم بالرقم الوطني

يوجد بعض من الشروط التي تمكنك من فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم، وجاء أهم تلك الشروط لتكون على النحو الآتي: