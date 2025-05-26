عاجـــل.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع الطلاب المعلن رسميا من وزارة التربية والتعليم

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للقسمين الأدبي والعلمي على حد سواء، حيث قامت الوزارة بإرسال خطابات رسمية إلى المديريات التعليمية بجميع المحافظات متضمنة تفاصيل الجدول، ومن المحدد أن تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025 في يوم الأحد الموافق 15 يونيو القادم على أن تنتهي في يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

كشفت الجهات المختصة عن تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للشعبتين علمي وأدبي بجميع محافظات الجمهورية وذلك وفقاً للنظام الجديد، ومن جانبه حالة من التأهب والاستعداد تشهدها المديريات التعليمية من أجل تنظيم اللجان تنفيذاً لتوجيهات الوزارة، وبحسب ما جاء نذكر لكم تفاصيل الجدول الجديد:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية، التربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء، التاريخ.

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء، الجغرافيا.

الأحد 6 يوليو 2025: الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو 2025: الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، الأحياء.

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف جهودها في تطوير المنظومة التعليمية بتقديمها الطرق الحديثة لاستخراج رقم جلوس امتحانات الثانوية العامة 2025 إلكترونياً، حيث قامت بإطلاق رابط رسمي يتم من خلاله استخراجه فور تفعيله، وفيما يلي إليك الخطوات: