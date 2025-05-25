نقدم لكم أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 “التوجيهي” الأردن بعد رفعها رسمياً على الموقع الرسمي للوزارة، حيث تتزايد عمليات البحث على أرقام جلوس كلما اقترب الطلاب والطالبات من الدخول على الامتحانات، ولا سيما وأن وزارة التربية والتعليم الأردنية اتاحت أرقام جلوس الثانوية العامة في منصف شهر مايو 2025، ويمكن للطلاب والطالبات الآن الإطلاع على أرقام الجلوس من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات اللجان الامتحانية أو المدارس.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 “التوجيهي” الأردن

بعد إصدار أرقام جلوس الثانوية العامة الأردنية للعام الجاري باتت عمليات البحث تتزايد حول رقم الجلوس، خاصة وأن الامتحانات تبدأ يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، والمقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، حيث تبدأ الاختبارات في الجلسة الأولي الساعة 10 صباحا والجلسة الثانية 1 ظهراً.

كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن أبرز النصائح الهامة التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار أهمها الحضور قبل موعد الاختبار بمدة لا تقل عن نصف ساعة ومراجعة الجدول الزمني والتحقق من رقم الجلوس ومكان الامتحان.

طريقة الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة الأردنية 2025

يتمكن الطلاب والطالبات من معرفة رقم الجلوس لكل طالب أو طالبة في الثانوية العامة الأردنية، حيث اتاحت وزارة التربية الأردنية أرقام جلوس التوجيهي 2025، عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أولا زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي ل وزارة التربية والتعليم الأردنية .

. اختر قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد قسم الامتحانات.

اختر أيقونة رقم جلوس الثانوية العامة .

. أكتب البيانات المطلوبة لكل طالب.

سجل الرقم القومي أو رقم التسجيل.

النقر على زر الاستعلام.

لحظات وتظهر أرقام الجلوس ومركز الامتحان ومكان المقعد.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 “التوجيهي” الأردن بعد التحديث والرفع .. استعلم الآن.