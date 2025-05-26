“سامسونج تفرض السيطرة من جديد” هاتف Galaxy Note 20 Ultra 2025 بكاميرا جبارة ومعالج صاروخي وتجربة استخدام تسبق عصرها

أعلنت سامسونج رسميًا عن هاتف Galaxy Note 20 Ultra 2025 ليكون محطة جديدة في مسيرة الإبداع والتميز، ويأتي هذا الهاتف كتحديث شامل وجذري مقارنة بـ Note 10 Plus حيث يشهد تحسينات كبيرة في التصميم الخارجي والمواصفات الداخلية، ويجمع هذا الهاتف بين الأناقة والقوة مع مميزات متقدمة تلبي تطلعات المستخدمين المحترفين ومحبي الأداء العالي، ويمثل هذا الإصدار نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، ويؤكد استمرار سامسونج في تقديم تقنيات متطورة ضمن سلسلة Note التي طالما حظيت بشعبية واسعة عالميًا.

مواصفات هاتف Galaxy Note 20 Ultra 2025

يعد هاتف Galaxy Note 20 Ultra 2025 تحفة تصميمية وتقنية بكل معنى الكلمة حيث إن الهاتف مصنوع بهيكل أنيق من الألومنيوم المصقول مع واجهة وخلفية محمية بزجاج Gorilla Glass Victus، وهو من أقوى أنواع الزجاج في عالم الهواتف، وكما أنه تصميم راقٍ وانسيابي وتزينه شاشة ضخمة بحجم 6.9 إنش تحتل الواجهة بالكامل وهذا يعطي إحساسًا بالفخامة، وتأتي بشاشة Dynamic AMOLED 2X بدقة +QHD، وتقدم تجربة بصرية استثنائية من حيث الألوان، السطوع، والحدة، ويأتي أيضا بمعالج مدعوم بذاكرة RAM 8 جيجابايت من نوع LPDDR5 مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجابايت UFS 3.1 وهذا يعني سرعة عالية جدًا في الأداء وتحميل التطبيقات بدون أي تأخير.

سعر هاتف Galaxy Note 20 Ultra 2025

يبحث العديد عن سعر هاتف Galaxy Note 20 Ultra حيث تتوفر النسخة التي تحتوي على سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت رام بأسعار متفاوتة حسب الدولة، وفي مصر، يقدر السعر بحوالي 26,000 جنيه مصري، وهو يعكس مكانة الهاتف ضمن فئة الأجهزة الرائدة، وأما في السعودية، فيطرح بسعر تقريبي يبلغ 3800 ريال سعودي، وبينما يصل في الإمارات إلى نحو 3300 درهم إماراتي، وهذه الأسعار تعد منافسة بالنظر إلى الإمكانيات القوية التي يقدمها الهاتف سواء من حيث الأداء أو التصميم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التقنية والتميز.