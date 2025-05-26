حسابك بين ايديك.. خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025 بكل سهولة 

في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي أصبح فتح حساب في بنك الخرطوم لا يتطلب زيارة الفرع، خاصة مع توفر خدمة فتح الحساب البنكي أون لاين، وهذه الخدمة توفر الوقت والجهد، وتعد خطوة مهمة نحو تسهيل المعاملات المالية للمواطنين والمقيمين داخل السودان، وفي هذا المقال نستعرض شروط فتح الحساب في بنك الخرطوم أون لاين، والخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها إتمام العملية بنجاح.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين 2025

قبل البدء في فتح الحساب البنكي هناك مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يجب استيفاؤها لضمان قبول الطلب، وهي كالتالي:

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

توفر رقم وطني سوداني ساري المفعول.

امتلاك رقم هاتف سوداني مسجل باسم صاحب الحساب.

وجود بريد إلكتروني نشط لاستلام التعليمات والإشعارات.

تقديم بطاقة قومية سودانية أو جواز سفر ساري في حال كان المتقدم من الوافدين.

إرفاق صورة شخصية واضحة وحديثة.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحساب الإلكتروني.

خطوات فتح الحساب عبر تطبيق بنكك من بنك الخرطوم

بعد تجهيز المتطلبات يمكن البدء في عملية التسجيل من خلال تطبيق “بنكك”، والذي يدعم أنظمة Android وiOS، وإليك الخطوات التفصيلية:

تحميل تطبيق بنكك من متجر التطبيقات المناسب لهاتفك.

بعد فتح التطبيق اختر “فتح حساب جديد”.

قم برفع صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر حسب حالتك.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة (الاسم، الرقم الوطني، البريد الإلكتروني، الهاتف).

اتبع التعليمات داخل التطبيق حتى اكتمال عملية فتح الحساب.

بمجرد التفعيل ستتمكن من استخدام جميع خدمات بنك الخرطوم الإلكترونية بسهولة.

تعد خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين لعام 2025 من الخطوات العملية التي تسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت، ومع توافر شروط بسيطة وخطوات واضحة، يمكن لأي شخص مؤهل امتلاك حساب بنكي بدون الحاجة إلى زيارة الفرع.