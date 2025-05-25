ثبتها فوراً.. تردد قناة طيور الجنة 2025 نايل سات وعربسات بجودة عالية

تبحث الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة 2025 الجديد الذي من خلاله يمكن مشاهدة الأغاني الشيقة الخاصة بالأطفال، وتعد هذه القناة واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية التي حققت نجاح كبير منذ إطلاقها حيث تختص بنقل المحتوى الترفيهي الممتع والمفيد في آن واحد، وتحرص القناة على تقديم الأغاني التي تتناسب مع الصغار الذين يتراوح عمرهم من 4-8 عام.

تردد قناة طيور الجنة 2025

يتاح الآن استقبال تردد قناة طيور الجنة 2025 على جميع الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والاستمتاع بجودة عالية الدقة من حيث الصوت والصورة وبدون تشويش أو انقطاع، ومما لاشك فيه أن هذه القناة تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بمختلف أنحاء الوطن العربي بفضل المحتوى المتميز الذي تعرضه، وفيما يلي إليك التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11263.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تردد قناة طيور الجنة الجديد عرب سات

تتمتع طيور الجنة بنسبة مشاهدة عالية بفضل محتواها الممتع الذي تعرضه حيث تنقل الأناشيد الوطنية والأغاني الرائعة الخاصة بتعليم الحروف والأرقام بطريقة سلسة يستطيع الطفل استيعابها، كما تقوم بعرض البرامج الكرتونية التي تتماشى مع تقاليد وتعاليم الدول العربية، وفيما يلي إليك التردد الجديد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض:hd.

تنزيل قناة طيور الجنة على الرسيفر

من خلال اتباع الخطوات التالية سوف تتمكن تثبيت قناة طيور الجنة على التلفاز بكل سهولة: