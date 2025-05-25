تردد قناة وناسة الجديد 2025 على النايل سات وعرب سات

يعتبر تردد قناة وناسة من الترددات الهامة التي يعتمد عليها الأهل حيث انها تقوم بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي لأطفالهم، ومن بين أهم هذه القنوات تأتي قناة “وناسة” التي قد استطاعت تحقيق شهرة واسعة في العالم العربي وذلك بفضل ما تقدمه من برامج وأناشيد ممتعة وتكون هادفة وتحرص القناة على القيام بتقديم محتوى يكون مناسب لجميع الأعمار من الأطفال.

محتوى تردد قناة وناسة

تقدم تردد قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من أهم البرامج التي استطاعت أن تجمع بين الترفيه والتعليم. تشمل هذه البرامج:

أناشيد تربوية تعمل على غرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الأطفال.

فقرات تعليمية تكون مبسطة مثل الحروف والأرقام والألوان باللغة العربية.

رسوم متحركة ممتعة وهي تناسب الفئات العمرية الصغيرة.

برامج ترفيهية خفيفة يمكن ان تشجع على التفاعل وتنمية المهارات.

تردد قناة وناسة على النايل سات

تتميز قناة وناسة بأنها تقوم بتقديم محتوى يكون آمن وخالٍ من العنف، مما يجعلها مطمئنة للأهالي كما أن الألوان الزاهية، الرسوم الجذابة، والموسيقى الهادئة تجعل منها بيئة محببة للأطفال ولمتابعة قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات،يمكن ان يتم استخدام التردد التالي:

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال

لكي يتم ضبط قناة وناسة على جهاز الرسيفر الخاص بك، يجب اتباع الخطوات التالية: