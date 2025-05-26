“لولو جابت فستان العيد”.. تردد قناة وناسة الجديد 2025 wanasah tv وتابع مغامرات لولو وميدو كل يوم

يبحث الكثير من الآباء والأمهات في العالم العربي عن تردد قناة وناسة الجديد 2025، حيث تعمل القناة على مدار الساعة وتقدم الكثير من الاغاني والاناشيد الممتعة التي تدخل الفرحة والبهجة على قلوب الصغار بداية من سن شهور وحتى عمر 7 سنوات، وخلال فترة الاجازة تتزايد مشاهدات القناة بشكل ملحوظ، واليوم نقدم لكم تردد قناة وناسة 2025 على عرب ونايل سات وطريقة ضبطه بالخطوات.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

تم الاعلان عن تردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل سات من قبل الادارة ليستمتع الصغار بالاغاني والاناشيد المميزة التي تقدمها لولو الشطورة:

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

وهذا التردد يعمل بكفاءة دون تشويش أو تقطيع على مدار اليوم.

تردد قناة وناسة الجديد 2025 عرب سات:

كما يمكنك استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2025 على عرب سات من خلال ادخال تلك البيانات:

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025

ويمكنك استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2025 على الريسيفر من خلال اتباع ما يلي:

افتح قائمة الإعدادات من خلال الضغط على زر “Menu” . اختر “التركيب” أو “Installation”. اختر الآن اضافة قناة جديدة. أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه بدقة. اضغط على “بحث”. بعد العثور على القناة، والانتهاء من البحث اضغط على كلمة “حفظ”

قناة وناسة للأطفال 2024

تقدم قناة وناسة للأطفال محتوى ترفيهي تعليمي متنوع مناسب لأي طفل في المراحل العمرية والمراحل الدراسية المختلفة، حيث يعرض على شاشتها: