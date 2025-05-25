إيداع 150.000.000 دينار للمواطنين بالتقسيط على 15 سنة عبر مصرف الرافدين

يوفر مصرف الرافدين العديد من السلف المالية والقروض المتاحة أمام كافة المواطنين في دولة العراق، فيما أن المصرف يُسهل على جميع الأشخاص الإجراءات المعنية بالحصول على مثل هذه السلف، حتى أن الحد الأقصى لقيمة القرض يبلغ نحو 150 مليون دينار عراقي، مع الجدول المُحدد لغرض كل قرض يتحصل عليه العميل المتقدم، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.
جدول قروض مصرف الرافدين
وحدد مصرف الرافدين جدول السلف المحددة أمام كافة المواطنين في دولة العراق، بناءً على ما يلي:-
- في حالة شراء قطعة أرض فإن قيمة السلفة تبدأ من 50 لـ 75 مليون دينار.
- نظير السلفة تبدأ من 15 لـ 75 مليون دينار في حالة الترميم أو البناء.
- كما يوفر المصرف سلفة تبدأ من 50 لـ 150 مليون دينار في حالة الرغبة بشراء وحدة سكنية.
- السلف يتم تحديدها بناءً على الرغبة الموجهة إليها وهي ما يُحددها المواطن.
تفاصيل سلف الرافدين
وعن التفاصيل الأخرى الخاصة بالحصول على سلف الرافدين في الدولة العراقية، فجاءت بناءً على ما يأتي:-
- تصل نسبة الفائدة إلى 6%.
- تبلغ فترة سداد السلفة إلى 15 عامًا.
- كذلك يتم إتاحة السلف للموظفين الذين يمتلكون بطاقة الماستر كارد.
- وكذلك المواطنين بضمان كفيل موطن راتب لدى مصرف الرافدين.
- يمكن للمتقاعدين الذين هم ضمن العمر التأميني الحصول على القرض لحين الانتهاء من مدة سداد القيمة المستحقة للسلفة.
- لابد من تقديم هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية والبطاقة السكنية.
- تقديم قيد حديثة للعقار.
- تقديم التعهدات الخاصة بدائرة المقترض.