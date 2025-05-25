طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2025 عبر Midasbuy مضمونة 100%

إذا كنت من عشاق PUBG Mobile وتبحث عن طريقة تكون فعالة وآمنة للحصول على شدات UC مجاناً، فهذه هي فرصتك حيث نقدم لك طريقة مضمونة 100% لشحن حسابك باستخدام الـ ID فقط ومن خلال الموقع الرسمي Midasbuy وذلك دون الحاجة لأي تطبيقات خارجية أو أكواد وهمية
خطوات شحن شدات ببجي 2025 من موقع Midasbuy
نوضح لكم خطوات شحن شدات ببجي 2025 من خلال موقع Midasbuy
- اولا قم بفتح الموقع الرسمي الخاص بشحن UC
- اختر بعدها لعبة PUBG Mobile 2025 من قائمة الألعاب المعروضة
- بعد ذلك أدخل الـ ID الخاص بك في اللعبة بدقة لتجنب أي مشاكل في الشحن
- اختر الباقة المناسبة لك مثل باقة 1500 UC مع 300 UC إضافية مجاناً
- ثم حدد وسيلة الدفع التي تناسبك (فيزا – محفظة إلكترونية – فوري وغيرها)
- اضغط بعد ذلك على زر “تأكيد الدفع”
- ثم انتظر لحظات وافتح اللعبة للتأكد من وصول الشدات
سوف يتم تفعيل الرويال باس والاستمتاع بجوائز الموسم الجديد ثم يتم فتح صناديق الأسلحة النادرة والأزياء الأسطورية التفوق على خصومك بأسلحة مطوّرة.
هل الشحن عبر Midasbuy آمن ومصرّح من الشركة؟
يُعتبر موقع Midasbuy هو المنصة الرسمية والخاصة بشركة Tencent المطورة للعبة PUBG Mobile وأي عملية شحن سوف تتم من خلاله هي موثوقة 100% وسوف تصل الشدات مباشرة إلى حسابك دون ان يكون هناك حاجة لبيانات حساسة مثل كلمة المرور
هل يمكن شحن شدات ببجي مجاناً بدون بطاقة دفع؟
رغم أن معظم الطرق الرسمية سوف تتطلب وسيلة دفع إلا أن هناك عروض ترويجية ومكافآت من موقع Midasbuy من حين لآخر سوف تتيح للاعبين الحصول على شدات إضافية مجاناً عند شحن باقات معينة كما يمكن الاستفادة ايضا من بطاقات الهدايا أو المحافظ الإلكترونية التي يتم شحنها مسبقاً دون الحاجة إلى بطاقات ائتمان
جدول باقات UC المتاحة عبر Midasbuy
|الباقة
|عدد الشدات
|المكافأة المجانية
|الباقة الأساسية
|1500 UC
|300 UC
|الباقة المتقدمة
|3000 UC
|600 UC
|الباقة المميزة
|6000 UC
|1200 UC