طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2025 عبر Midasbuy مضمونة 100%

إذا كنت من عشاق PUBG Mobile وتبحث عن طريقة تكون فعالة وآمنة للحصول على شدات UC مجاناً، فهذه هي فرصتك حيث نقدم لك طريقة مضمونة 100% لشحن حسابك باستخدام الـ ID فقط ومن خلال الموقع الرسمي Midasbuy وذلك دون الحاجة لأي تطبيقات خارجية أو أكواد وهمية

خطوات شحن شدات ببجي 2025 من موقع Midasbuy

نوضح لكم خطوات شحن شدات ببجي 2025 من خلال موقع Midasbuy

اولا قم بفتح الموقع الرسمي الخاص بشحن UC

اختر بعدها لعبة PUBG Mobile 2025 من قائمة الألعاب المعروضة

بعد ذلك أدخل الـ ID الخاص بك في اللعبة بدقة لتجنب أي مشاكل في الشحن

اختر الباقة المناسبة لك مثل باقة 1500 UC مع 300 UC إضافية مجاناً

ثم حدد وسيلة الدفع التي تناسبك (فيزا – محفظة إلكترونية – فوري وغيرها)

اضغط بعد ذلك على زر “تأكيد الدفع”

ثم انتظر لحظات وافتح اللعبة للتأكد من وصول الشدات

سوف يتم تفعيل الرويال باس والاستمتاع بجوائز الموسم الجديد ثم يتم فتح صناديق الأسلحة النادرة والأزياء الأسطورية التفوق على خصومك بأسلحة مطوّرة.

هل الشحن عبر Midasbuy آمن ومصرّح من الشركة؟

يُعتبر موقع Midasbuy هو المنصة الرسمية والخاصة بشركة Tencent المطورة للعبة PUBG Mobile وأي عملية شحن سوف تتم من خلاله هي موثوقة 100% وسوف تصل الشدات مباشرة إلى حسابك دون ان يكون هناك حاجة لبيانات حساسة مثل كلمة المرور

هل يمكن شحن شدات ببجي مجاناً بدون بطاقة دفع؟

رغم أن معظم الطرق الرسمية سوف تتطلب وسيلة دفع إلا أن هناك عروض ترويجية ومكافآت من موقع Midasbuy من حين لآخر سوف تتيح للاعبين الحصول على شدات إضافية مجاناً عند شحن باقات معينة كما يمكن الاستفادة ايضا من بطاقات الهدايا أو المحافظ الإلكترونية التي يتم شحنها مسبقاً دون الحاجة إلى بطاقات ائتمان

جدول باقات UC المتاحة عبر Midasbuy