موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1446 لتحديد موعد وقفة عرفة وموعد عيد الاضحى وفقا لتصريحات دار الافتاء

يبحث الالاف من المسلمين عن موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1446 الذي يترتب عليه تحديد غرة الشهر، وكذلك تحديد موعد وقفة عرفة وموعد عيد الاضحى المبارك الذي يعد واحدا من المناسبات الدينية التي لها مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، وقد حدد مجلس الوزارة عدد أيام اجازة العيد لموظفي القطاع العام والخاص بنحو خمسة أيام متواصلة.

موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1446

وقد أعلنت دار الإفتاء عن موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1446، حيث سيتم الاستطلاع من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، وأوضحت الإفتاء أن الرؤية الشرعية للهلال لا تُجرى قبل اليوم التاسع والعشرين من كل شهر هجري في اطار الالتزام بالضوابط الشرعية، مضيفة أنها ستتابع باهتمام إعلان المملكة العربية السعودية حول نتائج رؤية الهلال قبل الاعلان عن غرة الشهر.

موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1446 في السعودية

قررت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية لتحري هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء داعية من يتمكن من رؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو باستخدام المناظير، أن يبادر إلى إبلاغ أقرب محكمة لتسجيل شهادته، أو التنسيق مع أقرب مركز تابع للمحكمة لتسهيل عملية التبليغ، ومن المنتظر أن يُبنى على إعلان ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، تحديد موعد يوم عرفة 1446، وكذلك موعد أول أيام عيد الأضحى 2025، والتي تُعد من أبرز المحطات في التقويم الهجري الإسلامي.

موعد عيد الاضحى 2025 فلكيا

ومن المقرر أن يكون موعد عيد الاضحى 2025 فلكيا يوم الأحد 6 يونيو 2025، وبالتالي ستكون وقفة عرفة يوم السبت الموافق 5 من شهر يونيو القادم، وخلال يوم عرفة يتضرع المسلمين إلى الله بسائر الاعمال الصالحة والتي يأتي على رأسها الصيام.