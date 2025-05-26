“عبر moe.edu.kw”.. كيفية استخراج نتائج الطلبه الكويت 2025 الفصل الثاني بالرقم المدني

أطلقت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتائج الطلبه الكويت 2025 الفصل الثاني تسهيلاً على الطلاب، ولقد قامت بعض المدارس بمختلف المحافظات بالإعلان رسمياً عن النتائج عدا الصف الثاني عشر حيث يبلغ عددها تقريباً نحو 540 مدرسة دينية أو عامة، ومن ناحية أخرى أكد الوزير على ضرورة الإنتهاء من أعمال التصحيح سريعاً مع مراعاة الدقة عند رصد الدرجات.

الاستعلام عن نتائج الطلبه الكويت 2025 الفصل الثاني

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها في تطوير المنظومة التعليمية حيث قامت بإطلاق رابط الاستعلام عن نتائج الطلبه الكويت 2025 الفصل الثاني ولا حاجة للتوجه إلى مقر المدرسة، ومن المتوقع أن تكون نسبة النجاح مرتفعة للغاية مقارنة بالأعوام الماضية، وهذا يعكس جهود المدرسين وأولياء الأمور في تطوير أداء أبنائهم، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام في النقاط الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

تسجيل الدخول عن طريق إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة النتائج الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

تحديد السنة الدراسية (2024-2025).

اختيار المرحلة المراد الاستعلام عنها.

ادخال رقم التسلسلي والرقم المدني.

الضغط على عرض الشهادة وسوف تظهر على الشاشة التفاصيل كاملة.

موعد ظهور نتائج طلاب الابتدائي 2025

كشف مصدر موثوق بوزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة المرحلة الابتدائية في الكويت للفصل الدراسي الثاني بباقي المدارس بشكل رسمي، والذي من المقرر أن يكون خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، ولقد بدأت بعض المدارس بتحديث موقعها ونشر النتائج عليه بعد اعتمادها، لذا من المهم متابعته باستمرار للإطلاع على المستجدات.