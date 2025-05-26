تعرف على تفاصيل الاحتفالات المميزة بعيد الأضحى المبارك.. الإجازة الرسمية في السعودية ومصر لعام 2025

أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية عن مواعيد عطلة عيد الأضحى لعام 2025 بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة في السعودية فتشكل هذه المناسبة فرصة مميزة لتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية وتجديد المحبة والتواصل بين الأقارب وأفراد المجتمع في كلا البلدين خلال أيام العيد المباركة وفي هذا المقال سنعرض لكم تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية ومصر

في السعودية من المتوقع أن تبدأ الإجازة يوم الخميس 5 يونيو وهو يوم وقفة عرفات ويستمر العيد حتى يوم الاثنين 9 يونيو ليعود الجميع إلى أعمالهم ودراستهم اعتبارًا من الثلاثاء 10 يونيو.

في مصر تم تحديد بداية شهر ذو الحجة يوم الأربعاء 28 مايو مما يجعل يوم الخميس 5 يونيو يوم وقفة عرفات ويبدأ عيد الأضحى رسميًا يوم الجمعة 6 يونيو وتمتد الإجازة الرسمية من 5 وحتى 9 يونيو مع استئناف العمل في اليوم التالي.

مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

تتسم كلا الدولتين مصر والسعودية بطقوس تقليدية وروحانيات خاصة.

ففي السعودية يبدأ اليوم بصلاة العيد التي تُقام في المساجد والساحات الكبرى يليها ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المحتاجين وهو ما يعكس قيم التضحية والعطاء كما تحتفل العائلات بتجمعات وسهرات تتخللها وجبات من الأطباق الشعبية مثل الكبسة وتقام فعاليات تقليدية مثل سباقات الخيول والجمال في بعض المناطق.

وفي مصر تُقام صلاة العيد في المساجد والساحات بالإضافة إلى ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والأقارب وتُعد أطباق مثل الفتة باللحم فهي من رموز مائدة العيد وتنتشر الفعاليات العائلية في الحدائق والمتنزهات حيث تستمتع العائلات بالأجواء الترفيهية وفرح الأطفال.