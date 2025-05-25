“دير حسابك حالا”.. فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 عبر bankofkhartoum بالرقم الوطني من أي مكان يا زول

يمكنك الآن فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 سواء كنت داخل أو خارج السودان وذلك وفقا لما أعلنت عنه إدارة البنك، إذ يمكنك فتح حساب للمقيمين والمغتربين من خلال زيارة الموقع الرسمي للبنك الذي يعمل بكفاءة على مدار اليوم، أو من خلال تحميل تطبيق “بنكك” من على المتجر بشكل مجاني، وبعدها يمكنك ادارة حسابك بالكامل وتحويل الأموال بسهولة وأنت في منزلك، والآن سنشرح لكم خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بسهولة.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

يمكنك في دقيقة فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 عبر اتباع الخطوات التالية، ولكن عليك ايداع مبلغ أولي لفتح حسابك لا يقل عن 10000 جنيه سوداني، وكما نعرف أن فتح الحساب البنكي لا يتطلب منك زيارة الفرع أوالوقوف في طوابير مزدحمة وطويلة، فقط اتبع ما يلي:

عليك الدخول إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.

قم باختيار اللغة التي تود التعامل بها “العربية، الانجليزية”.

من الصفحة الرئيسية للموقع قم بالضغط على كلمة “فتح حساب جديد”.

تحديد نوع الحساب المطلوب (شخصي – تجاري – ادخار).

الآن ستظهر لك استمارة من أجل ادخال المعلومات والبيانات المطلوبة بها لاتمام فتح الحساب.

عليك ادخال:”الاسم، الرقم الوطني، رقم الهاتف، العنوان، وتاريخ الميلاد”.

قم برفع الاوراق المطلوبة لاتمام العملية مثل:”صورة من بطاقة الرقم الوطني أو جواز السفر، إثبات الإقامة”.

قم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على زر “إرسال الطلب”.

الآن سيقوم فريق العمل التابع للبنك بمراجعة الطلب للتأكد من صحة البيانات.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025

والآن نقدم لكم فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 التي حددتها الادارة: