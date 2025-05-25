“15000 د.ج”.. رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2025 عبر موقع minha.anem.dz والشروط المطلوبة

يبحث الالاف عن رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2025 التي أطلقتها الحكومة لتوفير حياة كريمة للشباب العاطلين عن العمل خاصة في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل عن إطلاق النسخة المحدثة من منحة البطالة 2025 والتي تهدف لدعم الشباب الباحثين عن فرص للتوظيف، على أن يتم صرف المنحة فوريا لكل من تنطبق عليه الشروط، واليكم خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2025.

رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2025

والآن نقدم لكم رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2025 عبر الدخول إلى منصة الوكالة الوطنية للتشغيل الموجودة على الانترنت والتي تعمل بكفاءة على مدار الساعة، على أن يتم صرف المنحة لمدة عام في حالات استثنائية، ويمكنك التسجيل في منحة البطالة 2025 بسهولة وفي أقل من دقيقة من خلال اتباع ما يلي:

الدخول إلى منصة الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمية. قم بالضغط على كلمة “تسجيل دخول”. قم بادخال البيانات الخاصة بك مثل:”اسم المستخدم، كلمة المرور”. بعد تحميل الصفحة الرئيسية قم بالانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”. اختيار خدمة “منحة البطالة” من القائمة التي ستظهر أمامك. قم بالضغط على خيار “تجديد منحة البطالة” في حال كنت مستفيدًا سابقًا، أو اختر “طلب جديد”. قم بادخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، والتي تشمل:”رقم بطاقة التسجيل والاسم”. قمرفع المستندات الرسمية المطلوبة، والتي تشمل:”نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة عدم العمل معتمدة من الجهات المختصة، إثبات الإقامة”. قم بالضغط على تأكيد ارسال الطلب بعد مراجعة جميع البيانات التي تم ادخالها للتأكد من صحتها. في حالة القبول سيتم ارسال رسالة نصية على هاتفك أو بريدك الالكتروني.

شروط الحصول على منحة البطالة بالجزائر 2025

وأعلنت الوطنية للتشغيل عن شروط الحصول على منحة البطالة بالجزائر 2025، وهي: