بوابة الأزهر الشريف للإستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025

يترقب العديد من طلاب الإعدادية والابتدائية الأزهرية ظهور النتيجة التي باتت تشغل بال أولياء الأمور كذلك، فيما أن قطاع المعاهد الأزهرية يبذل جهودًا جبارة لتصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة الدقيقة، التي تضمن حصول الطلاب على ما يستحقونه من درجات في هذه المرحلة الدراسية، ناهيك عن أن التوقعات تؤول إلى عرض النتائج في غضون الفترة القادمة، عقب الانتهاء من كل هذه الإجراءات، فيما يمكنك الاستعلام عن النتيجة كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

هناك بعض الخطوات المعنية بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية في مختلف المعاهد على مستوى محافظات مصر، بناءً على ما يأتي:-

قم بالدخول إلى بوابة الأزهر الشريف.

فيما ستتمكن بعدها باختيار “نتائج الطلاب” من الصفحة الرئيسية.

ليتم اختيار مرحلة الإعدادية أو الابتدائية.

مع قيامك بإدخال رقم الجلوس بشكل واضح وصحيح.

النقر على زر “عرض النتيجة”.

حتى يتم التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بدرجات الطلاب في كل مرحلة دراسية.

ألية توزيع الدرجات للمرحلة الإعدادية الأزهرية

أما عن ألية الدرجات التي يتم توزيعها أمام جميع الطلاب في المرحلة الإعدادية الأزهرية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-