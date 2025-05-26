استخرج الآن نتائج طلاب الكويت 2025 للفصل الثاني Now رابط موقع المربع الإلكتروني results. gov. moe. kw

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج طلاب الكويت 2025 للفصل الثاني لبعض المراحل التعليمية بشكل رسمي، ومن أجل التسهيل على الطلاب أتاحت وزارة التربية والتعليم خدمة استخراج النتائج عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي التابع لها، ومن الجدير بالذكر أنه هناك بعض المدارس بمختلف المحافظات قامت بالفعل نشر النتائج، وللمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

رابط نتائج طلاب الكويت 2025 للفصل الثاني

تستعد آلاف الأسر لاستخراج نتائج طلاب الكويت 2025 للفصل الثاني والتي من المتوقع ظهورها قريباً بعد اعتمادها رسمياً، فلقد انتهت بعض المديريات التعليمية من أعمال التصحيح والمراجعة، وناشدت الوزارة الإدارات التعليمية بضرورة الإنتهاء من رصد الدرجات خلال الوقت المحدد، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية مباشرة عبر هذا الرابط.

تحديد خيار نتائج الطلاب من خلال الصفحة الرئيسية.

ادخال الرقم المدني والرقم التسلسلي بشكل صحيح.

الضغط على خيار أيقونة عرض النتيجة والانتظار قليلاً حتى ظهورها على الشاشة بالتفصيل.

يمكن الاحتفاظ بالنتيجة على الجهاز الخاص بك من خلال الضغط على أيقونة طباعة.

أسماء المدارس التي أعلنت نتائج الترم الثاني 2025

اعتمدت بعض الإدارات التعليمية في الكويت نتائج امتحانات الطلاب لبعض المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني بشكل رسمي، وذلك بعد انتهائها من أعمال التصحيح والمراجعة، وجاري العمل حالياً بباقي المدارس على إنهاء التصحيح، وفيما يلي نذكر لكم بعض أسمائها: