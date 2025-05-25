مبروك لجميع الطلاب :: رابط الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2025 بجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

بالتزامن مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأخير خلال الأيام الماضية ينتظر الطلاب موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2025 بفارغ الصبر، ولما كانت هذه المرحلة من المراحل التعليمية الأساسية والهامة في مسار الطالب والتي من خلالها يتأهل للمرحلة المتوسطة يتم التصحيح بكل حذر ودقة، ومن أجل التسهيل على أولياء الأمور قامت الجهات المختصة بإتاحة خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت.

موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2025

حتى الآن لم يتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي العراق 2025 بشكل رسمي بسبب عدم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والتي من المؤكد أنها أوشكت على الإنتهاء، ومن المتوقع أن يتم ظهورها بعد اعتمادها من قِبل وزارة التربية والتعليم خلال الأيام القادمة بجميع الولايات.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الكرخ 2025

استكمالاً لمنظومة التحول الرقمي وتماشياً مع التطور التكنولوجي الذي تتبعه الوزارات حالياً قامت بإطلاق منصات إلكترونية يتم من خلالها استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025، حيث تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل تطوير المنظومة التعليمية وتقديم كافة الوسائل الحديثة، وفيما يلي خطوات الاستعلام: