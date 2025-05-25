رابط ur.gov.iq تحديث البطاقات التموينية في العراق 2025 منصة أور للتحديث المباشر

يبحث الكثير من المواطنين عن خدمة تحديث البطاقة التموينية بالعراق، كونها تمثل محض اهتمام العراقيين، بالإضافة إلى أن خدمة التحديث تكون من خلال منصة أور الإلكترونية، التابعة لكافة الجهات المعنية في الدولة العراقية، وعليه سنتعرف معًا على الإجراءات التي يتم من خلالها تحديث البطاقات التموينية وكذلك إضافة المواليد الجدد خلال السطور التالية.

خطوات تحديث البطاقات التموينية في العراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بتحديث البطاقات التموينية في العراق بما تضمن كافة المستفيدين، بناءً على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول بإدخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

تنتقل منها مباشرة إلى صفحة خدمات التموين.

يتطلب حينها اختيار نوع الخدمة المعنية “تحديث البطاقة”.

فيما يمكنك إدخال كافة المعلومات الشخصية الجديدة للمواطن المستفيد.

قم برفع الوثائق المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

النقر مباشرة على أيقونة “تأكيد” أو “حفظ”.

بحيث تتمكن حينها من تحديث البطاقة التموينية بكل سهولة.

كيف أضيف مولود جديد على البطاقة التموينية

أما عن الإجراءات المتبعة لإضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية، فعليك اتباع الخطوات الأتية:-