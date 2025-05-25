انهيار أم استقرار؟! سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم 2025/5/25.. تابع لحظة بلحظة

سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم انخفاض حاد مقارنةً بالأيام السابقة التي كانت الأسعار فيها مرتفعة، وهذا جعل البعض يتسأل عن أسباب استقرارا الليرة؟، حيث تكمن هذه الإجابة في عدة نقاط هامة من أبرزها التقلبات السياسية والاقتصادية التي تجرى على الصعيد العالمي وهذا يؤثر على الأسواق الموازية والسوق السوداء.

سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار

تفاوتت قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في مختلف المحافظات السورية، حيث شهدت بعض المناطق ارتفاعات حادة بينما بقيت الأسعار مستقرة في مناطق أخرى يشكل هذا التذبذب المستمر تحدياً كبيراً للسوريين في التنبؤ بما قد يحدث مستقبلاً، خاصة مع التراجع المتواصل للعملة الوطنية نتيجة الظروف السياسية والأمنية الصعبة إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية وأيضا على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم

سعر الدولار في دمشق

في العاصمة دمشق سجل الدولار أعلى مستوياته مقارنة بباقي المحافظات بما يعادل 9500 ليرة للشراء و9600 للبيع، مما جعل هذا انعكاس على الطلب المرتفع والتحديات الاقتصادية التي تواجه السوق في المدينة.

سعر الدولار في حلب وإدلب

أما في حلب سجلت الأسعار 9500 ليرة للشراء و9600 للبيع وإدلب 9500 ليرة للشراء و9600 للبيع فقد كانت الفروقات أقل حدة، لكنها ظلت أعلى من متوسط السعر الرسمي الذي تعلنه الجهات المعنية، مما يشير إلى تأثير عوامل السوق الموازية.

سعر الدولار في الحسكة

سجل سعر الدولار في الحسكة 9650 ليرة للشراء و9750 للبيع، كانت التغيرات محدودة نسبياً بسبب ظروف خاصة تتحكم في العرض والطلب، مما يجعل الأسعار هناك أقل تقلباً مقارنة بالمحافظات الأخرى.

كيف يساعد رفع العقوبات في جذب الاستثمار؟ (مفتاح إنعاش الاقتصاد)

يلعب رفع العقوبات الدولية دوراً محورياً في تحسين الأوضاع الاقتصادية في سوريا، إذ يمكن أن يشجع دولاً أوروبية ومؤسسات مالية عالمية على اتخاذ خطوات مشابهة كما يرى الخبراء أن هذه الإجراءات سوف تسهم في إعادة تدفق المواد الغذائية والطبية الضرورية التي تُعد من الأولويات الملحة، بالإضافة إلى أن ذلك قد يُعزز فرص الاستثمار في مجالات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والزراعة ومن المتوقع أن تساعد هذه الجهود في إعادة إعمار المناطق المتضررة وتحقيق فوائد طويلة الأمد، من بينها تعزيز الاكتفاء الذاتي وتشجيع الإنتاج المحلي.