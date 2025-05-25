خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة 2025 والجدول الجديد

يرغب العديد من المواطنين في دولة العراق، من الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الألماني، وكذلك عبر منصة أور الإلكترونية، كونها من أبرز المنصات التي توفر الكثير من الخدمات المرورية والمدنية أمام المواطنين العراقيين، فيما يمكنك التعرف على كافة الإجراءات المعنية بالاستعلام عن غرامات المرور، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالعراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية بالاستعلام عن غرامات المرور العامة داخل محافظات العراق، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المرور.

اختيار خدمة الاستعلام عن غرامات المرور العامة.

قم بإدخال بيانات الشخص المتقدم ومن بينها رقم اللوحة للسيارة.

القيام بالتأكيد على صحة البيانات المُدخلة.

مع النقر على أيقونة “بحث”.

وعندها تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالغرامة المرورية.

كما يمكنك العودة إلى صفحة الخدمات واختيار خدمة سداد القيمة المرورية المستحقة.

جدول غرامات المرور في العراق

وحددت المديرية العامة للمرور في العراق، جدول غرامات المطبق على كافة مخالفي قوانين المرور، بناءً على ما يأتي:-