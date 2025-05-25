طريقة الحصول على صرف الدعم السكني لمستفيدي البناء الذاتي وأرض وقرض

أعلن صندوق التنمية العقارية عن إطلاق آلية تمويلية مبتكرة تهدف إلى تسهيل صرف الدعم السكني والدفعات التمويلية لمستفيدي منتجي البناء الذاتي وأرض وقرض خاصة لمن تجاوزت مدة انتظارهم 36 شهرًا دون استكمال مراحل البناء وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصندوق لإيجاد حلول عملية ومستدامة تُمكّن المستفيدين من تجاوز التحديات التي واجهتهم سابقًا، مع ضمان استمرارية حصولهم على الدعم لاستكمال بناء مساكنهم بمرونة أكبر

صرف الدعم السكني

تمكن المستفيد من صرف حتى 6 دفعات تمويلية بشرط الالتزام بضوابط محددة تضمن تحقيق الجاهزية السكنية الكاملة

شرط أساسي لإنجاز الدفعة الثانية في منتج البناء الذاتي تنفيذ 40% على الأقل من مراحل البناء

لا يشترط تحقيق نسبة إنجاز لصرف الدفعات في منتج “أرض وقرض” عند تقديم الطلب

يتم إعفاء المستفيد الذي لم يستلم الدفعة الأولى من شرط تحديث مراحل البناء، ويمكنه الاستفادة من الآلية الجديدة

تشمل المزايا إمكانية إعادة الدعم السكني بأثر رجعي بعد صرف الدفعة التمويلية، مما يساعد في تغطية تكاليف البناء بكفاءة أعلى

يُلزم المستفيد بتحديث مراحل البناء بعد كل دفعة خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرًا من تاريخ الصرف لضمان استمرار الدعم

طلب تمديد الدعم السكني

يتيح الصندوق العقاري للمستفيدين الراغبين في استكمال بناء وحداتهم تقديم طلبات تمديد المهلة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية من خلال الرابط التالي:

https://portal.redf.gov.sa/service-details/extend-info

حيث تأتي هذه المبادرة لتؤكد حرص الصندوق على تمكين المواطنين من تحقيق حلم تملك السكن عبر حلول مالية متطورة تواكب متغيرات القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.