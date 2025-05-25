متاح من هنا.. استخراج نتائج الطلاب الكويت 2025 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتائج الطلاب الكويت 2025 لكافة المراحل التعليمية عبر موقعها الرسمي، فلقد قامت بعض المدارس بالإعلان عن النتائج بالفعل ببعض المحافظات وبلغ عددها نحو 540 مدرسة، ومن أجل التسهيل والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور أتاحت الوزارة الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2025

أطلقت الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2025 خلال الأيام الماضية، حيث يتاح الآن للطلبة استخراج العلامات بدون التوجه إلى مقر المدرسة، ولقد تتمثل خطوات القيام بذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية قم باختيار قسم النتائج.

تحديد السنة الدراسية والمرحلة التعليمية التي ينتمي الطالب لها.

تحديد المنطقة التي يتبع الطالب لها.

تدوين الرقم المدني أو رقم الجلوس الخاص بكل طالب.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة والانتظار قليلاً حتى ظهور التفاصيل على الشاشة بالكامل.

الاستعلام عن نتيجة الطلاب 2025 عبر تطبيق سهل

من منطلق التسهيلات والتيسيرات التي قامت الوزارة بتقديمها لخدمة المنظومة التعليمية تم طرح تطبيق إلكتروني يتم من خلاله استخراج النتائج بكل سهولة ويسر، وفيما يلي خطوات القيام بذلك:

تحميل تطبيق سهل الإلكتروني.

تسجيل الدخول ثم القيام بالمصادقة عبر تطبيق هويتي.

الضغط على أيقونة الخدمات.

تحديد خدمة النتائج واتباع التعليمات من أجل استكمال الخدمة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب بالكويت 2025 بباقي المدارس خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو القادم، ويتم القيام بتحديث الموقع بشكل مستمر فور اعتمادها.