خطوا فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني

أعلن بنك أمدرمان الوطني عن تسهيل جديد في إجراءات فتح الحسابات المصرفية لعام 2025 حيث بات بإمكان أي مواطن أو مقيم في السودان ان يقوم بفتح حساب بنكي في أقل من دقيقة واحدة من خلال الهاتف المحمول أو زيارة أحد الفروع، وذلك دون الحاجة إلى الكثير من الأوراق أو الإجراءات لذلك تصاعد البحث عن شروط فتح الحساب، أنواعه، وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المرتبطة به.

تحديثات في فتح حساب ببنك أمدرمان 2025

في تحديث جديد خاص بنظامه الإلكتروني، قدم بنك أمدرمان الوطنيإمكانية فتح حساب أونلاين بالكامل عبر التطبيق الرسمي من خلال ميزة فتح الحساب بالرقم الوطني فقط دون مستندات إضافية توفير حسابات بأنواع مختلفة (جاري – توفير – استثماري) حيث يم إرسال بطاقة الصراف حتى باب المنزل للمستخدمين داخل الخرطوم.

شروط فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني

لكي سم فتح حساب بنكي، يجب استيفاء الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية أو لديه إقامة قانونية. توفر رقم وطني أو رقم إقامة ساري المفعول. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا. إرفاق رقم هاتف فعال للتواصل واستقبال بيانات الحساب. الموافقة على شروط وأحكام البنك الإلكترونية.

خطوات فتح حساب عبر تطبيق بنك أمدرمان

يم فتح الحساب يتم في أقل من دقيقة بهذه الخطوات:

تحميل تطبيق Omdurman National Bank من Google Play أو Apple Store.

الضغط على “فتح حساب جديد”. إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

تأكيد رقم الهاتف باستخدام رمز التفعيل.

تحديد نوع الحساب المطلوب. استلام رسالة SMS بها بيانات الحساب خلال لحظات.

يوفر البنك عدة خيارات تناسب جميع الفئات: الحساب الجاري: مناسب للمعاملات اليومية والسحب والإيداع. حساب التوفير pde يمنح عائدًا شهريًا بنسبة ثابتة. الحساب الاستثماري: مخصص لأصحاب رأس المال والمهتمين بعوائد طويلة الأجل.