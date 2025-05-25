كل الكشوفات.. أسماء المقبولون في مسابقة الـ30 ألف معلم بجميع المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن كشف أسماء المقبولون في مسابقة الـ30 ألف معلم 2025 بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الرسمي خلال الساعات الماضية، حيث يتاح الاستعلام الآن من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رابط أسماء المقبولون في مسابقة الـ30 ألف معلم

أعلنت المديريات التعليمية أسماء المقبولون في مسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2025 منذ عدة ساعات، حيث تعد هذه المسابقة فرصة ذهبية للراغبين في التعاقد والانضمام إلى مجال التدريس، واستكمالاً لمنظومة التحول الرقمي والتماشي مع التطور التكنولوجي قامت الوزارة بإطلاق رابط الاستعلام إلكترونياً وذلك للتسهيل والتيسير على المتقدمين، وفيما يلي خطوات القيام بذلك:

الولوج إلى بوابة الوظائف الحكومية مباشرة من هنا.

الضغط على خانة الاستعلام الموجودة بأعلى الصفحة الرئيسية.

ادخال الرقم القومي في الحقل المخصص لذلك.

تدوين كود التقديم في المكان المخصص لذلك.

الضغط على أيقونة بحث والانتظار حتى ظهور النتيجة على الشاشة بالتفصيل.

الأوراق المطلوبة للتعيين في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2025

كشفت وزارة التربية والتعليم المصرية عن الأوراق والمستندات المطلوبة من المقبولين في مسابقة الــــ30 ألف معلم الجديدة والتي تم الإعلان عنها منذ عدة أيام، ولقد جاءت هذه الأوراق على النقاط التالية: