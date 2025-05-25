تحديث واتساب الأصلي.. إضافة إمكانيات خيالية لا تتوقعها اعرفها الآن

أعلنت منصة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تم وصفها بالمواصفات الثورية والتي تحمل اسم الدردشة الصوتية للمجموعات، والتي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم طريقة أكثر مرونة للتواصل الجماعي عبر التطبيق دون الحاجة إلى المكالمات المباشرة أو الرسائل النصية الطويلة، حيث يسعى العاملين في الوتساب على تقديم كافة الوسائل التي تجعل التطبيق أكثر مرونة وسهولة وتقديم أقوى الخدمات.

مميزات تحديث واتساب الأصلي

وفيما يلي أبرز تفاصيل الميزة الجديدة:

تتيح الميزة التحدث داخل المجموعات باستخدام الصوت فقط دون إجراء مكالمة تقليدية

تسمح للمستخدمين بالتواصل لفترات طويلة بطريقة مريحة وأكثر تفاعلية

كانت خاصية الدردشة الصوتية متوفرة في السابق فقط للمجموعات الكبيرة، ولكن الآن أصبحت متاحة للمجموعات الصغيرة من شخصين وحتى 20 شخصًا

يُمكن البدء بالدردشة الصوتية من خلال التمرير لأعلى من أسفل نافذة المحادثة مع الاستمرار لبضع ثواني

لا يمكن إرسال إشعارات أو رنين مكالمة للمجموعة، بل تظل المحادثة الصوتية مثبتة أسفل الدردشة ليتمكن المستخدم من الانضمام إليها أو مغادرتها بحرية

توفر هذه الخاصية سهولة الوصول إلى عناصر التحكم الصوتي في أي وقت أثناء المحادثة

يمكن لأعضاء المجموعة الانضمام إلى الدردشة في الوقت الذي يناسبهم دون أي انقطاع أو التزام ثابت

مزايا وتساب

تأتي هذه الخطوة من واتساب كجزء من جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم وتقديم طرق مبتكرة للتواصل داخل التطبيق، خصوصًا في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على الدردشات الجماعية للتواصل الشخصي والمهني كما يعمل على توفير التحديثات الجديدة المستمرة التي تمنحك العديد من المميزات المختلفة في استخدام التطبيق.