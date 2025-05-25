الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025 وتوزيع الدرجات

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025، التي أرتفع عليها البحث في الأيام الجارية في كافة المحافظات المصرية، ولا سيما وأن الامتحانات قد انتهت منذ ايام كثيرة، ومنذ اخر يوم للامتحانات وعمليات البحث عن النتيجة لا تتوقف، لهذا نود أن نوضح لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل كيفية استخراج درجات المواد في الشهادة الاعدادية الأزهرية بعد إعلان النتيجة واعتمادها من قبل شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025

كشف قطاع المعاهد الأزهرية عن رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2024، والذي يتم عبر الموقع الرسمي للأزهر الشريف وفقاً إلى الخطوات التالية:

أدخل أولا على الموقع الرسمي ل بوابة الأزهر الشريف .

. أدخل أيقونة الخدمات الإلكترونية.

توجه إلى أيقونة نتائج الشهادة الاعدادية الأزهرية 2025.

اختار المنطقة الأزهرية.

أكتب رقم جلوسك.

الضغط على زر استعلام.

لحظات وتظهر تفاصيل درجات الطالب أو الطالبة.

الجدير بالذكر أن نتائج الفصل الدراسي الأول الشهادة الاعدادية الأزهرية اعتمدت بنسبة نجاح 84.69%، حيث يبلغ المجموع الكلي للفصل الدراسي الأول 245 درجة، وهو نفس المجموع للفصل الدراسي الثاني أيضا.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي الازهري 2025

حدد قطاع الأزهر الشريف مجموع مواد الفصل الدراسي الأول والثاني والمتضمن التالي:

مادة أصول الدين من 50 درجة.

اللغة العربية من 50 درجة.

مادة الرياضيات من 30 درجة.

الفقة من 25 درجة.

مادة القران الكريم من 20 درجة.

الدراسات الاجتماعية من 20 درجة.

العلوم من 20 درجة.

اللغة الأجنبية من 20 درجة.

الثقافة الإسلامية من 10 درجات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير حول نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2025.