حساب جديد في ثواني.. فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 بالرقم الوطني بدون زيارة الفرع عبر تطبيق اوو كاش APK O-Cash

أتاحت الجهات المختصة خدمة فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 إلكترونياً من أجل التسهيل على المغتربين، حيث تعد هذه الخدمة واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي ساعدت العملاء في قضاء مصالحهم المصرفية، ويواصل البنك جهوده في تطوير خدماته من أجل تلبية احتياجات المستخدمين ومن هذا المنطلق تم إنشاء هذه الخدمة.

فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025

يتاح الآن فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 أون لاين للمغتربين بدون الحاجة بدون زيارة الفرع نهائياً مما يسهل العمليات المصرفية، فمن الممكن لأي مواطن سواء كان مقيم أو مغترب الاستفادة من هذه الخدمة في حال استيفاء الشروط المحددة، وفيما يلي خطوات القيام بذلك:

الولوج إلى موقع بنك أم درمان الإلكتروني.

تسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار نوع الحساب المراد فتحه جاري أم توفير.

تعبئة الاستمارة بالبيانات الشخصية بشكل صحيح.

رفع الملفات كاملة على الموقع بصيغة pdf.

مراجعة المعلومات المدخلة ثم الموافقة على الشروط التي تخضع الخدمة لها.

الضغط على خانة ارسال الطلب.

شروط فتح حساب في بنك أمدرمان 2025

توجد هناك مجموعة من الشروط اللازمة من أجل فتح حساب في بنك أم درمان الوطني بشكل إلكتروني، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي: